Вице-президент СБР заявил о желании пригласить Бьорндалена в штаб сборной России
- Reuters
«Норвежцы раскованны, идут на лыжах очень легко, экономично, с широким размахом. Хотелось бы, чтобы они поделились знаниями и опытом. Гипотетически есть деньги на приглашение Бьорндалена, сейчас формируется новый спонсорский пул», — заявил Чепиков в интервью изданию «Спорт день за днём».
Однако вице-президент СБР выразил сомнение, что норвежский биатлонист ответит согласием на предложение войти в штаб сборной России.
Ранее Бьорндален высказался о терапевтических исключениях на противоастматические препараты.