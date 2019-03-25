Вице-президент СБР заявил о желании пригласить Бьорндалена в штаб сборной России

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Анастасия Ксенофонтова
Сергей Чепиков, занимающий должность вице-президента Союза биатлонистов России, заявил о желании усилить тренерский штаб российской сборной специалистом из Норвегии и упомянул восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена в качестве потенциального кандидата.
Вице-президент СБР заявил о желании пригласить Бьорндалена в штаб сборной России
  • Reuters

«Норвежцы раскованны, идут на лыжах очень легко, экономично, с широким размахом. Хотелось бы, чтобы они поделились знаниями и опытом. Гипотетически есть деньги на приглашение Бьорндалена, сейчас формируется новый спонсорский пул», — заявил Чепиков в интервью изданию «Спорт день за днём».

Однако вице-президент СБР выразил сомнение, что норвежский биатлонист ответит согласием на предложение войти в штаб сборной России.

Ранее Бьорндален высказался о терапевтических исключениях на противоастматические препараты.

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