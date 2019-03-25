Газзаев прокомментировал передачу дела Кокорина и Мамаева в суд
- РИА Новости
«Никто не ожидал, что за этот поступок Кокорин и Мамаев проведут в тюрьме полгода. Вопрос — соразмерны ли их действия тому наказанию, которое они понесли? Я уверен, ребята уже осознали, что совершили, и раскаялись в содеянном. Нужно надеяться, что суд учтёт эти моменты и данная неприятная история для этих двух футболистов закончится», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Также бывший футбольный тренер добавил, что ситуация с Кокориным и Мамаевым является напоминанием о том, что в России необходимо уважать закон.
Ранее супруга Кокорина Дарья Валитова заявила, что врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к её мужу.