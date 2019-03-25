Газзаев прокомментировал передачу дела Кокорина и Мамаева в суд

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев выразил уверенность, что Александр Кокорин и Павел Мамаев уже осознали свою вину, и надеется, что вскоре они будут отпущены на свободу.
Газзаев прокомментировал передачу дела Кокорина и Мамаева в суд
  • РИА Новости

«Никто не ожидал, что за этот поступок Кокорин и Мамаев проведут в тюрьме полгода. Вопрос — соразмерны ли их действия тому наказанию, которое они понесли? Я уверен, ребята уже осознали, что совершили, и раскаялись в содеянном. Нужно надеяться, что суд учтёт эти моменты и данная неприятная история для этих двух футболистов закончится», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Также бывший футбольный тренер добавил, что ситуация с Кокориным и Мамаевым является напоминанием о том, что в России необходимо уважать закон.

Ранее супруга Кокорина Дарья Валитова заявила, что врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к её мужу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить