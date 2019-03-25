Газзаев прокомментировал передачу дела Кокорина и Мамаева в суд

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев выразил уверенность, что Александр Кокорин и Павел Мамаев уже осознали свою вину, и надеется, что вскоре они будут отпущены на свободу.

«Никто не ожидал, что за этот поступок Кокорин и Мамаев проведут в тюрьме полгода. Вопрос — соразмерны ли их действия тому наказанию, которое они понесли? Я уверен, ребята уже осознали, что совершили, и раскаялись в содеянном. Нужно надеяться, что суд учтёт эти моменты и данная неприятная история для этих двух футболистов закончится», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Также бывший футбольный тренер добавил, что ситуация с Кокориным и Мамаевым является напоминанием о том, что в России необходимо уважать закон.

Ранее супруга Кокорина Дарья Валитова заявила, что врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к её мужу.