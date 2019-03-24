Стало известно имя соперника Евлоева на турнире UFC в Санкт-Петербурге
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По словам Абдрахманова, которые передаёт ТАСС, Евлоев в Санкт-Петербурге выйдет в октагон против южнокорейца Сен Ву Чоя.
25-летний россиянин подписал контракт с UFC осенью 2018 года. Евлоев является чемпионом организации M-1 в легчайшем весе. Всего в его активе десять побед в поединках ММА.
Турнир в Санкт-Петербурге запланирован на 20 апреля.
Ранее сообщалось, что Иван Штырков подписал контракт с UFC.