Сборная России по фигурному катанию выступит на командном ЧМ в Фукуоке

Сборная России сумела квалифицироваться на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который в апреле пройдёт в японской Фукуоке.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), сборная России стала одной из шести участниц командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Участники мирового первенства определяются по результатам главных стартов сезона. В состав сборных на командном чемпионате мира входят по два спортсмена в мужском и женском одиночном катании, а также по одной спортивной и танцевальной паре.

Помимо России, в соревнованиях примут участие спортсмены из США, Японии, Франции, Италии и Канады. Командный чемпионат мира пройдёт в Фукуоке с 11 по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт.