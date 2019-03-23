Саблистка Никитина выиграла серебряную медаль этапа КМ по фехтованию в Бельгии

Россиянка Ольга Никитина завоевала серебро в фехтовании на саблях в рамках этапа Кубка мира в бельгийском Синт-Никласе.

В финальном поединке Никитина уступила представительнице Франции Манон Брюне со счётом 14:15.

Бронзовые медали завоевали румынка Бьянка Паску и россиянка Яна Егорян.

Этап Кубка мира по фехтованию завершится 24 марта командным турниром саблисток. Помимо Никитиной и Егорян, за сборную России также выступят Софья Великая и София Позднякова.

Ранее сообщалось, что Дериглазова выиграла этап Гран-при в США по фехтованию на рапирах.