Саблистка Никитина выиграла серебряную медаль этапа КМ по фехтованию в Бельгии
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- РИА Новости
В финальном поединке Никитина уступила представительнице Франции Манон Брюне со счётом 14:15.
Бронзовые медали завоевали румынка Бьянка Паску и россиянка Яна Егорян.
Этап Кубка мира по фехтованию завершится 24 марта командным турниром саблисток. Помимо Никитиной и Егорян, за сборную России также выступят Софья Великая и София Позднякова.
Ранее сообщалось, что Дериглазова выиграла этап Гран-при в США по фехтованию на рапирах.