Саблистка Никитина выиграла серебряную медаль этапа КМ по фехтованию в Бельгии

Короткая ссылка
Россиянка Ольга Никитина завоевала серебро в фехтовании на саблях в рамках этапа Кубка мира в бельгийском Синт-Никласе.
Саблистка Никитина выиграла серебряную медаль этапа КМ по фехтованию в Бельгии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В финальном поединке Никитина уступила представительнице Франции Манон Брюне со счётом 14:15.

Бронзовые медали завоевали румынка Бьянка Паску и россиянка Яна Егорян.

Этап Кубка мира по фехтованию завершится 24 марта командным турниром саблисток. Помимо Никитиной и Егорян, за сборную России также выступят Софья Великая и София Позднякова.

Ранее сообщалось, что Дериглазова выиграла этап Гран-при в США по фехтованию на рапирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить