Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на ЧМ в Японии
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За произвольный танец они получили 127,82 балла. По итогам ритм-танца и произвольного танца спортсмены набрали 211,76 балла.
Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (222,65), а замкнули тройку лучших американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (210,40).
Четвёртое место заняла российская пара Александра Степанова — Иван Букин.
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