Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на ЧМ в Японии

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

© РИА Новости

За произвольный танец они получили 127,82 балла. По итогам ритм-танца и произвольного танца спортсмены набрали 211,76 балла. Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (222,65), а замкнули тройку лучших американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (210,40). Четвёртое место заняла российская пара Александра Степанова — Иван Букин. Ранее в сети появилось видео катания Евгении Медведевой от первого лица.