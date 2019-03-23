Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на ЧМ в Японии

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на ЧМ в Японии
  • © РИА Новости

За произвольный танец они получили 127,82 балла. По итогам ритм-танца и произвольного танца спортсмены набрали 211,76 балла.

Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (222,65), а замкнули тройку лучших американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (210,40).

Четвёртое место заняла российская пара Александра Степанова — Иван Букин.

Ранее в сети появилось видео катания Евгении Медведевой от первого лица.

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