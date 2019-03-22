Непобеждённый боец UFC Аскрен желает поединка с Нурмагомедовым

Американский представитель смешанных единоборств Бен Аскрен заявил, что его бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) был бы интересен с точки зрения противостояния США и России.

«Если люди хотят мой бой с Хабибом Нурмагомедовым, то кто я такой, чтобы им указывать? Это был бы потрясающий поединок: отличная сюжетная линия, оба спортсмена непобедимы, а противостояние США и России — это всегда интересно. А потом победитель становится лучшим борцом в ММА», — цитирует Аскрена UFC Russia в Instagram.

Аскрен — бывший борец вольного стиля, который не имеет поражений в профессиональной карьере в ММА (19 побед в 20 встречах, один бой признан несостоявшимся). Нурмагомедов выиграл все свои 27 поединков. В данный момент Аскрен выступает в полусредней весовой категории.

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