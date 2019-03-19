СМИ: «Интер» готов обменять Икарди на футболиста «Ювентуса» Дибалу
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- globallookpress.com
Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По информации издания, Икарди уведомил руководство «Интера» о намерении покинуть клуб в летнее трансферное окно. При этом к нему проявляет интерес «Ювентус». Тем не менее миланский коллектив отпустит игрока только в случае обмена на Дибалу.
Действующее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до конца сезона-2020/21.
Ранее президент «Интера» заявил, что Икарди не перейдёт в «Ювентус».