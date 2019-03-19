СМИ: «Интер» готов обменять Икарди на футболиста «Ювентуса» Дибалу

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Руководство миланского футбольного клуба «Интер» готово отпустить форварда команды Мауро Икарди в туринский «Ювентус» в случае обмена на нападающего действующих чемпионов Италии Пауло Дибалу.
СМИ: «Интер» готов обменять Икарди на футболиста «Ювентуса» Дибалу
  • ©Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, Икарди уведомил руководство «Интера» о намерении покинуть клуб в летнее трансферное окно. При этом к нему проявляет интерес «Ювентус». Тем не менее миланский коллектив отпустит игрока только в случае обмена на Дибалу.

Действующее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до конца сезона-2020/21. 

Ранее президент «Интера» заявил, что Икарди не перейдёт в «Ювентус».

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