СМИ: «Интер» готов обменять Икарди на футболиста «Ювентуса» Дибалу

Руководство миланского футбольного клуба «Интер» готово отпустить форварда команды Мауро Икарди в туринский «Ювентус» в случае обмена на нападающего действующих чемпионов Италии Пауло Дибалу.

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, Икарди уведомил руководство «Интера» о намерении покинуть клуб в летнее трансферное окно. При этом к нему проявляет интерес «Ювентус». Тем не менее миланский коллектив отпустит игрока только в случае обмена на Дибалу.

Действующее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до конца сезона-2020/21.

Ранее президент «Интера» заявил, что Икарди не перейдёт в «Ювентус».