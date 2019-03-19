Стал известен состав сборной России на заключительный этап КМ по биатлону в Хольменколлене

Определён состав сборной России по биатлону на заключительный, девятый этап Кубка мира сезона-2018/19, который пройдёт в норвежском Хольменколлене.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в состав сборной вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко.

Отмечается, что Наталья Гербулова не сможет выступить на этапе в Норвегии по медицинским показаниям.

Соревнования в Хольменколлене пройдут с 21 по 24 марта и включат в себя три вида гонок — спринт, пасьют и масс-старт.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону отправилась на этап КМ на машинах.