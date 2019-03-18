Гончаренко заявил, что ЦСКА намерен выкупить Дивеева у «Уфы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о дальнейшей судьбе защитника «Уфы» Игоря Дивеева, который выступает за армейцев на правах аренды.

«Пока не знаю, сможет ли он сыграть в следующем туре против «Уфы». Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер», — приводит слова Гончаренко Rusfootball.

В текущем сезоне игрок сыграл в стане красно-синих два матча, причём в обеих встречах он вышел в основном составе.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится в Москве 31 марта в рамках 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Гончаренко заявил, что доволен победой ЦСКА над «Уралом» в матче РПЛ.