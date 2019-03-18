Российские биатлонисты заработали €113,5 тысячи призовых на ЧМ в Эстерсунде

Среди россиян наиболее успешным в финансовом плане стало выступление Александра Логинова.

Как сообщает ТАСС, российские биатлонисты сумели заработать €113,5 тыс. призовых за время проведения чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Александр Логинов, завоевавший серебро в индивидуальном спринте и бронзу в командной эстафете, заработал €38,5 тыс.

Серебряный призёр масс-старта Екатерина Юрлова-Перхт получила €29,5 тыс. призовых.

Заработок остальных спортсменов сборной России выглядит следующим образом: Евгения Павлова — €12 тыс., Дмитрий Малышко — €8 тыс., Евгений Гараничев — €8 тыс., Матвей Елисеев — €7 тыс., Никита Поршнев — €4,5 тыс., Светлана Миронова — €3 тыс., Ульяна Кайшева — €3 тыс.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт поблагодарила болельщиков и команду за поддержку на ЧМ.