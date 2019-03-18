«Милуоки» проиграл «Филадельфии» в матче НБА, несмотря на 52 очка Адетокунбо

«Милуоки Бакс» потерпел поражение от «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 130:125 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набравший 52 очка, что является его лучшим показателем за карьеру.

В составе «Филадельфии» лучшим стал Джоэль Эмбиид, записавший в свой актив 40 очков.

«Милуоки», занимающий первое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, уже гарантировал себе выход в плей-офф. «Филадельфия», одержавшая четвёртую победу подряд, занимает третье место на Западе и также обеспечила себе путёвку в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл «Никсу» в матче НБА, несмотря на 33 очка Джеймса