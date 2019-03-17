«Лейкерс» проиграл «Никс» в матче НБА, несмотря на 33 очка Джеймса

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счётом 124:123 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, набравший 33 очка. В составе «Никс» 28 очков набрал Эммануэль Мудиай.

«Никс» уже лишились шансов на выход в плей-офф, у «Лейкерс» ещё сохраняется возможность побороться за титул чемпионов НБА в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио» добыл восьмую победу подряд в НБА.