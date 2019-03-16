Джикия: «Спартак» должен обязательно обыгрывать «Зенит», если хочет бороться за высокие места

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча с петербургским «Зенитом», который пройдёт в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас нам предстоит важнейшая битва с «Зенитом». Конечно, это принципиальный соперник. Если хотим бороться за самые высокие места, а мы этого хотим, нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и тормозить их в таблице», — приводит слова футболиста официальный сайт московского клуба.

По его мнению, в предстоящей встрече красно-белым необходимо отталкиваться только от своей игры. Он отметил, что «Спартак» точно не намерен никого бояться. При этом подчеркнул, что в команде не будут вспоминать и контрольный матч в Катаре, в котором «Спартак» разгромил сине-бело-голубых со счётом 3:0.

«Этот матч на «Открытие Арене» будет совсем другим», — добавил Джикия.

Игра состоится 17 марта в Москве. Начало — в 19:00.

Ранее «Зенит» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу РПЛ со «Спартаком».