Бобровский признан главной звездой дня в НХЛ
- Reuters
- © Aaron Doster-USA TODAY Sports
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Россиянин отразил 46 бросков из 46 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз». «Блю Джекетс» одержал победу со счётом 3:0.
Второй звездой дня стал форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук. Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.
Ранее сообщалось, что Панарин в матче с «Каролиной» сделал 50-ю результативную передачу в сезоне НХЛ.