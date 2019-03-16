Бобровский признан главной звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Россиянин отразил 46 бросков из 46 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз». «Блю Джекетс» одержал победу со счётом 3:0.

Второй звездой дня стал форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук. Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Ранее сообщалось, что Панарин в матче с «Каролиной» сделал 50-ю результативную передачу в сезоне НХЛ.