Хачанов уступил Надалю в четвертьфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе

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Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в американском Индиан-Уэллсе.
Хачанов уступил Надалю в четвертьфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе
  • © Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).

Российский теннисист 17 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Надаля один эйс, три двойные ошибки и два брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале Надаль сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, который одолел поляка Хуберта Хуркача. 

Ранее Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Гвадалахаре.

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