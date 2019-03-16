Хачанов уступил Надалю в четвертьфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе
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Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).
Российский теннисист 17 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Надаля один эйс, три двойные ошибки и два брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале Надаль сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, который одолел поляка Хуберта Хуркача.
Ранее Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Гвадалахаре.