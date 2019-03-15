СМИ: ФИФА запретит «Манчестер Сити» регистрировать новых игроков до лета 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) запретит английскому «Манчестер Сити» регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, «горожане» будут наказаны за нарушения, связанные с трансферами молодых футболистов, а также за владение третьими лицами правами на игроков. Таким образом, действующие чемпионы Англии не смогут совершать трансферы до лета 2020 года.

Отмечается, что вердикт будет вынесен в ближайшие дни.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА открыл расследование против «Манчестер Сити» по подозрению в нарушениях правил финансового фейр-плей (ФФП).

Ранее «Манчестер Сити» отреагировал на расследование УЕФА в отношении клуба по поводу ФФП.