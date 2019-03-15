Агент Бэйла заявил, что его клиент хочет играть в «Реале» до конца карьеры

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Агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не намерен покидать команду после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана.
Агент Бэйла заявил, что его клиент хочет играть в «Реале» до конца карьеры
  • ©Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Гарет хочет провести в «Реале» всю оставшуюся карьеру, а если это будет невозможно, то тогда мы поговорим снова», — приводит слова агента «Матч ТВ».

По его словам, футболист хочет пообщаться с Зиданом, продолжить работать, а уже в конце сезона оценить свои перспективы в клубе.

«До этого Гарет хотел играть в одном стиле, а Зидан — в другом, и со временем ситуация ухудшилась. Если дать Гарету играть так, как он хочет, он будет на одном уровне с Криштиану Роналду. Он очень силён и талантлив», — добавил Барнетт.

Ранее Жозе Моуринью выразил уверенность, что Зидан будет испытывать серьёзное давление после возвращения в «Реал».

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