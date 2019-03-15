Агент Бэйла заявил, что его клиент хочет играть в «Реале» до конца карьеры

Агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не намерен покидать команду после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана.

«Гарет хочет провести в «Реале» всю оставшуюся карьеру, а если это будет невозможно, то тогда мы поговорим снова», — приводит слова агента «Матч ТВ».

По его словам, футболист хочет пообщаться с Зиданом, продолжить работать, а уже в конце сезона оценить свои перспективы в клубе.

«До этого Гарет хотел играть в одном стиле, а Зидан — в другом, и со временем ситуация ухудшилась. Если дать Гарету играть так, как он хочет, он будет на одном уровне с Криштиану Роналду. Он очень силён и талантлив», — добавил Барнетт.

Ранее Жозе Моуринью выразил уверенность, что Зидан будет испытывать серьёзное давление после возвращения в «Реал».