Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу на этапе КМ на Кубе

Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Гаване.

РИА Новости

В малом финале россиянки одолели китаянок со счётом 42:35. Сборную России представляли Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк и Виолетта Храпина. Ранее на турнире российская команда победила сборные Кубы (45:31) и Италии (42:36), а в полуфинале проиграла Польше (43:44). Выиграла этап команда Эстонии. В финале они обыграли Польшу (34:33). Ранее сообщалось, что мужская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла этап КМ в Париже.