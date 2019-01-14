Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу на этапе КМ на Кубе

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Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Гаване.
Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу на этапе КМ на Кубе
  • РИА Новости

В малом финале россиянки одолели китаянок со счётом 42:35.

Сборную России представляли Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк и Виолетта Храпина.

Ранее на турнире российская команда победила сборные Кубы (45:31) и Италии (42:36), а в полуфинале проиграла Польше (43:44).

Выиграла этап команда Эстонии. В финале они обыграли Польшу (34:33).

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла этап КМ в Париже.

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