Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу на этапе КМ на Кубе
- РИА Новости
В малом финале россиянки одолели китаянок со счётом 42:35.
Сборную России представляли Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк и Виолетта Храпина.
Ранее на турнире российская команда победила сборные Кубы (45:31) и Италии (42:36), а в полуфинале проиграла Польше (43:44).
Выиграла этап команда Эстонии. В финале они обыграли Польшу (34:33).
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла этап КМ в Париже.