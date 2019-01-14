Шарапова заявила, что её до сих пор беспокоят боли в плече

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Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что её до сих пор беспокоят боли в плече.
Шарапова заявила, что её до сих пор беспокоят боли в плече
  • Reuters

«Этот матч стал хорошей проверкой для моей ноги и плеча. Не секрет, что я не смогла доиграть прошлый сезон из-за болей. Они беспокоят меня до сих пор, нельзя назвать мои кондиции оптимальными. Но сегодня я делала всё правильно и выиграла матч», — цитирует российскую теннисистку официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Во втором круге соперницей Шараповой будет спортсменка из Швеции Ребекка Петерсон.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова впервые с 2014 года не отдала сопернице ни одного гейма.

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