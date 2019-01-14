Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ
  • Reuters
  • © Russell LaBounty-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счетом 7:5.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин набрал два очка (1+1) в матче.

Хоккеисты «Рейнджерс» Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сделал 33 сейва из 40.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров стал первым игроком НХЛ, который набрал 75 очков в 45 матчах в XXI веке.

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