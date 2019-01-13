СМИ: Плющенко успешно прооперирован в Москве

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала сообщения о госпитализации спортсмена.

«Плющенко сейчас не в большом спорте, его здоровье касается только семьи. Могу сказать, что он откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге и его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки. Он хотел лететь в Израиль, но боли усиливались, поэтому мы обратились к российскому специалисту», — цитирует Рудковскую kp.ru.

Отмечается, что в настоящее время фигурист идёт на поправку. Он благодарит друзей и поклонников за слова поддержки.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко госпитализирован из-за сильных болей в спине.