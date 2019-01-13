СМИ: Плющенко успешно прооперирован в Москве

Короткая ссылка
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала сообщения о госпитализации спортсмена.

«Плющенко сейчас не в большом спорте, его здоровье касается только семьи. Могу сказать, что он откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге и его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки. Он хотел лететь в Израиль, но боли усиливались, поэтому мы обратились к российскому специалисту», — цитирует Рудковскую kp.ru.

Отмечается, что в настоящее время фигурист идёт на поправку. Он благодарит друзей и поклонников за слова поддержки.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко госпитализирован из-за сильных болей в спине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить