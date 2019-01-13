Российские лыжники завоевали бронзу в спринте на этапе КМ в Германии
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- globallookpress.com
Российская команда в составе Артёма Мальцева и Глеба Ретивых преодолела дистанцию за 22 минуты 39,52 секунды.
Победу одержали представители Норвегии Эрик Валнес, Синдре Бьорнестад. Второе место заняли их соотечественники Пол Гульберг, Эйрик Брансдал.
Ещё одна российская команда в составе Андрея Краснова и Александра Терентьева заняла пятое место.
В аналогичной дисциплине у женщин россиянки Наталья Матвеева и Татьяна Алешина заняли 10-е место. Победу одержали шведки Стина Нильссон и Майя Дальквист, а вторыми финишировали их соотечественницы — Ида Ингемарсдоттер и Юнна Сундлинг.
Ранее сообщалось, что Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Германии.