Российские лыжники завоевали бронзу в спринте на этапе КМ в Германии

Мужская сборная России заняла третье место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

Российская команда в составе Артёма Мальцева и Глеба Ретивых преодолела дистанцию за 22 минуты 39,52 секунды.

Победу одержали представители Норвегии Эрик Валнес, Синдре Бьорнестад. Второе место заняли их соотечественники Пол Гульберг, Эйрик Брансдал.

Ещё одна российская команда в составе Андрея Краснова и Александра Терентьева заняла пятое место.

В аналогичной дисциплине у женщин россиянки Наталья Матвеева и Татьяна Алешина заняли 10-е место. Победу одержали шведки Стина Нильссон и Майя Дальквист, а вторыми финишировали их соотечественницы — Ида Ингемарсдоттер и Юнна Сундлинг.

Ранее сообщалось, что Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Германии.