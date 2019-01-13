СМИ: Футболист «Челси» Батшуайи перейдёт в «Монако» на правах аренды

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Миши Батшуайи перейдёт в клуб французской Лиги 1 «Монако» на правах аренды.

Об этом сообщает RMC.

По информации издания, форвард будет арендован монегасками на полгода. При этом опция выкупа игрока в соглашении не предусмотрена. Ожидается, что переход состоится 14 января.

На данный момент бельгиец находится в аренде в испанской «Валенсии». Тем не менее «летучие мыши» приняли решение расстаться с Батшуайи.

В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее «Монако» объявил о переходе Фабрегаса из «Челси».