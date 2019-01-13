Панарин установил рекорд «Коламбуса» по заброшенным шайбам в овертаймах за сезон
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» бросок россиянина принёс «Блю Джекетс» победу в овертайме — 2:1.
Эта шайба стала четвёртой для Панарина в овертаймах в текущем сезоне. Таким образом, он превзошёл достижения Кэма Аткинсона и Сета Джонса. На их счету было по три шайбы в сезоне-2016/17.
Ранее хоккеисты «Коламбуса» отпраздновали победный гол Панарина в матче с «Вашингтоном» в стиле Кузнецова.