Панарин установил рекорд «Коламбуса» по заброшенным шайбам в овертаймах за сезон

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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по заброшенным в овертаймах шайбам за один сезон.
Панарин установил рекорд «Коламбуса» по заброшенным шайбам в овертаймах за сезон
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» бросок россиянина принёс «Блю Джекетс» победу в овертайме — 2:1.

Эта шайба стала четвёртой для Панарина в овертаймах в текущем сезоне. Таким образом, он превзошёл достижения Кэма Аткинсона и Сета Джонса. На их счету было по три шайбы в сезоне-2016/17.

Ранее хоккеисты «Коламбуса» отпраздновали победный гол Панарина в матче с «Вашингтоном» в стиле Кузнецова.

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