Макгрегор рассказал, что говорил Нурмагомедову после третьего раунда поединка за титул UFC

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Ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор рассказал, что он говорил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову после третьего раунда их поединка.
Макгрегор рассказал, что говорил Нурмагомедову после третьего раунда поединка за титул UFC
  • Reuters

Ирландец опубликовал в своём Instagram видео, в котором призвал американского боксёра Пола Малиньяджи «перестать ныть».

«То же самое я сказал Хабибу после третьего раунда. Он постоянно плакался судье. Даже в четвёртом раунде, находясь в маунте», — написал спортсмен.

По словам ирландца, его это сбило с толку, так как он считает, что у него было больше поводов обращаться к рефери, чем у соперника.

«В первом раунде Хабиб держал меня четыре минуты за ноги при нулевой активности», — отметил он.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября 2018 года. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Ранее глава UFC заявил, что повторный бой Макгрегора и Нурмагомедова состоится в 2019 году.

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