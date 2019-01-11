Главный тренер «Оренбурга» Федотов оценил перспективы клуба попасть в еврокубки

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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в беседе с газетой «Известия» оценил перспективы клуба попасть в еврокубки.
Главный тренер «Оренбурга» Федотов оценил перспективы клуба попасть в еврокубки
  • РИА Новости

«Надо чётко понимать: дотянуться до еврокубков непросто, но возможно. Но надо отталкиваться от перспектив. Нужно быть готовыми к Европе и мощно стоять на ногах. Иначе игра на два фронта может разорвать команду», — заявил он.

По его словам, должна быть готова и инфраструктура.

Как отметил Федотов, игра в еврокубках требует баланса во всех отношениях, и составу необходима хорошая обойма равноценных футболистов.

В декабре заслуженный мастер спорта, бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в беседе с НСН оценил 48-е место сборной России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

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