Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда

Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Ноябрьское решение Мосгорсуда оставить без изменений», — огласил решение судья.

21 ноября 2018 года Мосгорсуд восстановил Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.

6 декабря Олимпийский комитет России оспорил это, выразив опасение, что решение по вопросу Зубкова может повлечь за собой санкции, вплоть до отстранения российских спортсменов от участия в ОИ-2020.

Ранее Зубков заявил, что рассмотрит вопрос возвращения медалей только после получения уведомления от МОК.