Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«Ноябрьское решение Мосгорсуда оставить без изменений», — огласил решение судья.
21 ноября 2018 года Мосгорсуд восстановил Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.
6 декабря Олимпийский комитет России оспорил это, выразив опасение, что решение по вопросу Зубкова может повлечь за собой санкции, вплоть до отстранения российских спортсменов от участия в ОИ-2020.
Ранее Зубков заявил, что рассмотрит вопрос возвращения медалей только после получения уведомления от МОК.