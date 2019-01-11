Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда

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Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.
Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Ноябрьское решение Мосгорсуда оставить без изменений», — огласил решение судья.

21 ноября 2018 года Мосгорсуд восстановил Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.

6 декабря Олимпийский комитет России оспорил это, выразив опасение, что решение по вопросу Зубкова может повлечь за собой санкции, вплоть до отстранения российских спортсменов от участия в ОИ-2020.

Ранее Зубков заявил, что рассмотрит вопрос возвращения медалей только после получения уведомления от МОК.

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