Панарин подарил клюшку фанату, который написал плакат на русском языке

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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин подарил свою клюшку болельщику, который написал плакат на русском языке.
Панарин подарил клюшку фанату, который написал плакат на русском языке
  • ©Matt Cohen
  • globallookpress.com

«Панарин, могу ли я получить вашу палку? Поклонник номер один», — было написано на плакате.

Хоккеист подъехал к месту, где находился фанат, и перекинул ему клюшку через стеклянный борт.

В матче с «Нэшвилл Предаторз» Панарин сделал дубль и помог «Блю Джекетс» победить в овертайме (4:3).

Напомним, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал аналогичный подарок юной зрительнице после игры с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой дня в НХЛ.

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Mmmmmm, breadsticks!

Публикация от Columbus Blue Jackets (@bluejacketsnhl)

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