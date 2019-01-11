Панарин подарил клюшку фанату, который написал плакат на русском языке
- ©Matt Cohen
- globallookpress.com
«Панарин, могу ли я получить вашу палку? Поклонник номер один», — было написано на плакате.
Хоккеист подъехал к месту, где находился фанат, и перекинул ему клюшку через стеклянный борт.
В матче с «Нэшвилл Предаторз» Панарин сделал дубль и помог «Блю Джекетс» победить в овертайме (4:3).
Напомним, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал аналогичный подарок юной зрительнице после игры с «Бостон Брюинз».
Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой дня в НХЛ.