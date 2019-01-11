Главный тренер сборной России по скелетону высказался об отмене соревнований ЧЕ из-за снегопада

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Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан прокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменить соревнований чемпионата Европы по скелетону, которые должны были пройти в рамках этапа Кубка мира в немецком Кёнигзее.

«Такое решение меня сильно удивило. Сегодня здесь состоялись заключительные тренировки, одна у мужчин, две у женщин. В принципе, все прошло нормально, хотя снег, конечно, значительно отразился на скорости. Но у нас, вообще-то, зимний вид спорта, снегом никого не удивишь», — приводит слова Чабана ТАСС.

Он отметил, что на его памяти подобных решений об отмене соревнований не было.

«С другой стороны, действия хозяев трассы, наверное, логичны. Они вынуждены думать о безопасности зрителей и спортсменов, потому что здесь в Баварии сейчас реально очень сложные погодные условия», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что соревнования чемпионата Европы по скелетону отменены из-за снегопада.

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