Эмери заявил, что «Арсенал» не сможет купить новых футболистов этой зимой

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что клуб не будет приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
Эмери заявил, что «Арсенал» не сможет купить новых футболистов этой зимой
  • Reuters

«Мы не сможем купить игроков в январе. Есть только варианты с арендой», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба.

Он отметил, что у него нет информации по возможному трансферу Дениса Суареса из «Барселоны».

«Клуб находится в поисках вариантов усиления состава. Я в курсе имён. Это очень хорошие игроки. Но я не могу кого-то ещё купить», — добавил специалист.

Ранее СМИ сообщили, что туринский «Ювентус» согласовал контракт с Аароном Рэмси.

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