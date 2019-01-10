Прядкин заявил, что представительство РФПЛ в исполкоме РФС может быть расширено

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Исполняющий обязанности президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что представительство исполкома Российского футбольного союза (РФС) может быть увеличено.
Прядкин заявил, что представительство РФПЛ в исполкоме РФС может быть расширено
  • РИА Новости

«На конференции, которая состоится уже после избрания нового президента РФС может быть рассмотрен вопрос увеличения представительства РФПЛ в исполкоме футбольного союза, от трёх до пяти. В таком случае ожидаем, что и другие члены общего собрания РФПЛ смогут изъявить желание войти в состав исполкома и работать на благо футбола», — рассказал и.о. президента лиги RT.

Ранее Сергей Прядкин рассказал о выдвижении Дюкова на пост президента РФС.

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