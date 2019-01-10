Прядкин заявил, что представительство РФПЛ в исполкоме РФС может быть расширено

Исполняющий обязанности президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что представительство исполкома Российского футбольного союза (РФС) может быть увеличено.

«На конференции, которая состоится уже после избрания нового президента РФС может быть рассмотрен вопрос увеличения представительства РФПЛ в исполкоме футбольного союза, от трёх до пяти. В таком случае ожидаем, что и другие члены общего собрания РФПЛ смогут изъявить желание войти в состав исполкома и работать на благо футбола», — рассказал и.о. президента лиги RT.

Ранее Сергей Прядкин рассказал о выдвижении Дюкова на пост президента РФС.