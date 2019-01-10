«Даллас» победил «Финикс» в матче НБА, Дончич набрал 30 очков

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«Даллас Маверикс» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Даллас» победил «Финикс» в матче НБА, Дончич набрал 30 очков
  • AFP
  • © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Матч завершился со счётом 104:94.

Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист «Далласа» Лука Дончич. Он набрал 30 очков.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Милуоки» в матче НБА.

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