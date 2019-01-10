«Даллас» победил «Финикс» в матче НБА, Дончич набрал 30 очков
«Даллас Маверикс» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- AFP
- © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Матч завершился со счётом 104:94.
Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист «Далласа» Лука Дончич. Он набрал 30 очков.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Милуоки» в матче НБА.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен