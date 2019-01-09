Стали известны соперники сборных России по волейболу в отборе к ОИ-2020

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Мужская и женская сборные России по волейболу узнали своих соперников по межконтинентальному отборочному турниру к Олимпийским играм 2020 года.
Стали известны соперники сборных России по волейболу в отборе к ОИ-2020
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.

Россиянки сыграют с Южной Кореей, Канадой и Мексикой. Мужская сборная также встретится с Мексикой и ещё будет противостоять Ирану и Кубе.

Российские команды будут играть в группах E. Турниры пройдут в августе. Победитель каждой группы напрямую попадёт на Игры в Токио, которые пройдут в 2020 году.

У стран, которым не удастся попасть на Олимпиаду через групповой этап, будет возможность отобраться через континентальные отборочные турниры в январе 2020 года.

Ранее Всероссийская федерация волейбола признала неудовлетворительными выступления сборных России по волейболу на ЧМ.

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