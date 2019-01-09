Стали известны соперники сборных России по волейболу в отборе к ОИ-2020
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.
Россиянки сыграют с Южной Кореей, Канадой и Мексикой. Мужская сборная также встретится с Мексикой и ещё будет противостоять Ирану и Кубе.
Российские команды будут играть в группах E. Турниры пройдут в августе. Победитель каждой группы напрямую попадёт на Игры в Токио, которые пройдут в 2020 году.
У стран, которым не удастся попасть на Олимпиаду через групповой этап, будет возможность отобраться через континентальные отборочные турниры в январе 2020 года.
Ранее Всероссийская федерация волейбола признала неудовлетворительными выступления сборных России по волейболу на ЧМ.