Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- Reuters
- © Kim Klement-USA TODAY Sports
Матч завершился со счётом 4:0.
Самым результативным игроком стал Брэндан Поинт, набравший 3 (2+1) очка. Два балла (1+1) «Тампе» принёс россиянин Никита Кучеров. Ещё одну шайбу забросил Мэттью Джозеф.
Ранее Никита Кучеров набрал 70-е очко в сезоне.
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