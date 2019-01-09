Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счётом 4:0.

Самым результативным игроком стал Брэндан Поинт, набравший 3 (2+1) очка. Два балла (1+1) «Тампе» принёс россиянин Никита Кучеров. Ещё одну шайбу забросил Мэттью Джозеф.

Ранее Никита Кучеров набрал 70-е очко в сезоне.