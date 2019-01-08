Василевский сыграет в Матче звёзд НХЛ

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Российский голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский примет участие в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Василевский сыграет в Матче звёзд НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com

Как сообщает пресс-служба лиги, 24-летний россиянин заменит голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса в команде Атлантического дивизиона.

Таким образом, Василевский станет вторым представителем России на Матче звёзд, присоединившись к своему партнёру по «Тампе» Никите Кучерову. Александр Овечкин ранее отказался от участия в мероприятии.

Матч всех звёзд НХЛ 2019 года пройдёт 25 и 26 января в калифорнийском Сан-Хосе.

Ранее стало известно, что Прайс пропустит Матч звёзд НХЛ из-за травмы.

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