В Удмуртии намерены привлечь около 414 млн рублей на развитие спортивных объектов

Удмуртия планирует включиться в реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни» в 2019 году, следует из итогового доклада главы региона Александра Бречалова.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Власти намерены привлечь из федерального бюджета почти 414 млн рублей на развитие материально-технической базы спортивных объектов.

Также планируется привлечь средства из региональных и внебюджетных источников на модернизацию стадиона «Купол» в Ижевске и другие проекты.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртию направят более 300 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры в 2019 году.