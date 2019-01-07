В Удмуртии намерены привлечь около 414 млн рублей на развитие спортивных объектов
- ©пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Власти намерены привлечь из федерального бюджета почти 414 млн рублей на развитие материально-технической базы спортивных объектов.
Также планируется привлечь средства из региональных и внебюджетных источников на модернизацию стадиона «Купол» в Ижевске и другие проекты.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртию направят более 300 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры в 2019 году.