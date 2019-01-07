В Удмуртии намерены привлечь около 414 млн рублей на развитие спортивных объектов

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Удмуртия планирует включиться в реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни» в 2019 году, следует из итогового доклада главы региона Александра Бречалова.
В Удмуртии намерены привлечь около 414 млн рублей на развитие спортивных объектов
  • ©пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Власти намерены привлечь из федерального бюджета почти 414 млн рублей на развитие материально-технической базы спортивных объектов.

Также планируется привлечь средства из региональных и внебюджетных источников на модернизацию стадиона «Купол» в Ижевске и другие проекты.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртию направят более 300 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры в 2019 году.

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