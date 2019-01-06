Сталлоне опубликовал видео спарринга с Де Ниро

Американский актёр Сильвестр Сталлоне на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видео, где видно, как он боксирует с двукратным обладателем премии «Оскар» Робертом Де Ниро.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 5 Янв 2019 в 10:30 PST

«Несколько лет назад показывал Роберту Де Ниро боксёрскую хореографию. Бешеный бык против Итальянского жеребца? На кого бы ты поставил?» — написал Сталлоне.

По его словам, «бой» продолжался 11 секунд.

В 1980-м году на экраны вышел фильм «Бешеный бык» режиссёра Мартина Скорсезе с участием Де Ниро.

В картине артист сыграл легендарного американского боксёра Джейка Ламотту.

В свою очередь, Сталлоне также известен подобными ролями. В частности, ролью Рокки Бальбоа в одноимённом фильме Джона Г. Эвилдсена (1976).