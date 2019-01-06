Сталлоне опубликовал видео спарринга с Де Ниро
- Reuters
«Несколько лет назад показывал Роберту Де Ниро боксёрскую хореографию. Бешеный бык против Итальянского жеребца? На кого бы ты поставил?» — написал Сталлоне.
По его словам, «бой» продолжался 11 секунд.
В 1980-м году на экраны вышел фильм «Бешеный бык» режиссёра Мартина Скорсезе с участием Де Ниро.
В картине артист сыграл легендарного американского боксёра Джейка Ламотту.
В свою очередь, Сталлоне также известен подобными ролями. В частности, ролью Рокки Бальбоа в одноимённом фильме Джона Г. Эвилдсена (1976).