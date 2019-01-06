Бейсболист сборной России Соловьёв умер от инфаркта

Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселёв сообщил, что член национальной команды Сергей Соловьёв скончался от инфаркта в возрасте 37 лет.

«Случился инфаркт. В это время он не был ни на тренировке, ни на сборах. Работая в своей организации, он почувствовал себя не очень хорошо, вернулся домой — и там его сердце остановилось», — цитирует Киселёва ТАСС.

Он отметил, что в последнее время Соловьёв не очень часто играл. При этом глава федерации выразил мнение, что умерший был одним из лучших бейсболистов страны.

«Его родным помогал весь бейсбольный мир. У нас в стране, к сожалению, он не такой большой, и в таких ситуациях он объединяется», — добавил Киселёв.

Ранее сообщалось, что экс-чемпионка мира по конькобежному спорту голландка ван Дётеком скончалась от рака.