«Бавария» оштрафовала Рибери за оскорбления болельщиков в соцсетях
- Reuters
«Вчера я долго беседовал с Франком. Он получит серьёзный штраф, но он принял это наказание. Высказывания подобного рода недопустимы для игрока «Баварии». Франк должен оставаться примером для подражания и воздерживаться от резкостей в адрес болельщиков», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии».
Фанаты раскритиковали француза за опубликованное им фото «золотого стейка», на что он ответил болельщикам в грубой форме.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать защитника «Баварии» Матса Хуммельса.