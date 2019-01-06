«Бавария» оштрафовала Рибери за оскорбления болельщиков в соцсетях

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что клуб оштрафовал французского полузащитника Франка Рибери за его высказывания в адрес болельщиков в социальных сетях.

«Вчера я долго беседовал с Франком. Он получит серьёзный штраф, но он принял это наказание. Высказывания подобного рода недопустимы для игрока «Баварии». Франк должен оставаться примером для подражания и воздерживаться от резкостей в адрес болельщиков», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

Фанаты раскритиковали француза за опубликованное им фото «золотого стейка», на что он ответил болельщикам в грубой форме.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать защитника «Баварии» Матса Хуммельса.