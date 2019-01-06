Назаров оценил выступление сборной России по хоккею на МЧМ-2019
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«Все ждали, что тот, кто победит Канаду, станет чемпионом. По сути, так и произошло, ведь финны обыграли канадцев в плей-офф. Наши ребята тоже выиграли у Канады, но на групповом этапе, а в плей-офф нам немного не повезло с американцами. Банально отвернулась фортуна, но такое случается. Все в российской сборной молодцы. Было заметно, что у россиян сложился единый и дружный коллектив», — приводит слова Назарова «Чемпионат».
Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2 и в девятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею.
Ранее сообщалось, что организаторы МЧМ-2019 не включили флаг России в ролик с благодарностью болельщикам.