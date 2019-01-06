Назаров оценил выступление сборной России по хоккею на МЧМ-2019

Бывший главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от завоевания сборной командой России бронзовых наград молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.

«Все ждали, что тот, кто победит Канаду, станет чемпионом. По сути, так и произошло, ведь финны обыграли канадцев в плей-офф. Наши ребята тоже выиграли у Канады, но на групповом этапе, а в плей-офф нам немного не повезло с американцами. Банально отвернулась фортуна, но такое случается. Все в российской сборной молодцы. Было заметно, что у россиян сложился единый и дружный коллектив», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2 и в девятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею.

Ранее сообщалось, что организаторы МЧМ-2019 не включили флаг России в ролик с благодарностью болельщикам.