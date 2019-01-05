Усик рассказал об отсутствии особого желания выходить на бой с Гассиевым в России

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Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что у него не было большого желания выходить на поединок с россиянином Муратом Гассиевым в Москве, но он сделал это ради титулов.

«У меня не было особого желания боксировать в России, но выбор был такой: либо еду в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не еду и теряю шанс завоевать титулы. Решил воспользоваться шансом», — цитирует спортсмена «Экспресс».

По словам Усика, его не волнует критика из-за поездки в Россию. 

«Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть те, кто критикует меня, добросовестно делают свою работу», — сказал он.

Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям. Для россиянина это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Усик может провести бой с Александром Поветкиным.

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