Главный тренер «Вашингтона» выразил восхищение Овечкиным

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился мнением об игре форварда команды Александра Овечкина.

«Ови — элитный игрок, элитный снайпер. Нам очень повезло, что он играет в нашей команде. Как повезло и всей лиге: мы можем наблюдать за таким ярким хоккеистом», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Рирден отметил, что игроки уровня Овечкина появляются раз в поколение.

«Он снова забросил 30 шайб в чемпионате — это серьёзное достижение. Александр демонстрирует феноменальный хоккей, никто не может сравниться с ним по части забивания голов», — добавил Рирден.