Медведев обыграл Раонича и вышел в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Милоша Раонича в четвертьфинальном матче турнира в австралийском Брисбене.

Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился со счётом в пользу россиянина 6:7, 6:3, 6:4.

На счету Медведева 12 эйсов, 3 двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Канадский теннисист не смог ни разу взять подачу соперника. Также Раонич выполнил 29 подач навылет и 5 раз совершил двойную ошибку.

Соперник Медведева по полуфиналу определится в матче между французом Жо-Вильфридом Цонга и австралийцем Алексом де Минором.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне.