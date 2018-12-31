Гассиев: лучшим подарком на Новый год стал бы реванш против Усика

Короткая ссылка
Российский боксёр Мурат Гассиев рассказал, какой подарок на Новый год был бы для него лучшим.
Гассиев: лучшим подарком на Новый год стал бы реванш против Усика
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Лучшим подарком для меня на 2019 год от Международной федерации бокса стал бы бой-реванш с Александром Усиком», — заявил спортсмен в беседе с RT.

Напомним, что летом Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям. Для россиянина это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее украинец Усик был признан боксёром года по версии ESPN.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить