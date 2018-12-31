Гассиев: лучшим подарком на Новый год стал бы реванш против Усика

Российский боксёр Мурат Гассиев рассказал, какой подарок на Новый год был бы для него лучшим.

«Лучшим подарком для меня на 2019 год от Международной федерации бокса стал бы бой-реванш с Александром Усиком», — заявил спортсмен в беседе с RT.

Напомним, что летом Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям. Для россиянина это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее украинец Усик был признан боксёром года по версии ESPN.