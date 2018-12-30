Гассиев заявил, что с удовольствием посмотрел бы бой Лебедева с Усиком

Российский боксёр Мурат Гассиев поделился ожиданиями от возможного поединка между своим соотечественником Денисом Лебедевым и украинцем Александром Усиком.

«Если у них получится договориться, то, думаю, бой состоится. WBA вроде как обязала провести такой бой. Этот поединок будет очень интересным. С удовольствием его посмотрю», — приводит слова Гассиева РИА Новости.

Он отметил, что если бой состоится в России или на Украине, то он постарается его посетить.

«Насчёт итогов сложно загадывать — оба боксёра двигаются на ногах, делают примерно одно и то же. Просто Усик более многоударный, а Лебедев пожёстче. Шансы, наверное, 50 на 50», — добавил боксёр.

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) постановила, что Лебедев и Усик должны провести поединок не позднее 10 марта 2019 года.

Ранее Лебедев заявил, что завершит карьеру после боя с Усиком.