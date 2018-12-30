Тренеры команд МХЛ подрались во время матча
- РИА Новости
Во втором периоде матча МХЛ между «Тюменским Легионом» и «Стальными Лисами» главный тренер магнитогорской команды Дмитрий Стулов завязал драку с членом тренерского штаба «Легиона» из-за несогласия по одному из моментов матча.
Sport24 предположил, что оппонентом Стулова по драке стал главный тренер тюменской команды Владимир Гусев.
После инцидента Стулов вернулся на тренерский мостик с разорванной рубашкой.
Ранее мама Александра Овечкина рассказала, почему сын до сих пор не выпустил автобиографию.
Тюменский Легион - Стальные лисы. Драка тренеров, порванная рубашка. До нового года - два дня. pic.twitter.com/ocL701cSIp— Артем Гаев (@gaevart) 30 декабря 2018 г.