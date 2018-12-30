Тренеры команд МХЛ подрались во время матча

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Во время матча Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) произошла драка между тренерами команд.
Тренеры команд МХЛ подрались во время матча
  • РИА Новости

Во втором периоде матча МХЛ между «Тюменским Легионом» и «Стальными Лисами» главный тренер магнитогорской команды Дмитрий Стулов завязал драку с членом тренерского штаба «Легиона» из-за несогласия по одному из моментов матча.

Sport24 предположил, что оппонентом Стулова по драке стал главный тренер тюменской команды Владимир Гусев.

После инцидента Стулов вернулся на тренерский мостик с разорванной рубашкой.

Ранее мама Александра Овечкина рассказала, почему сын до сих пор не выпустил автобиографию.

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