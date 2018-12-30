Уткин прокомментировал продление ареста Кокорину и Мамаеву

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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Уткин прокомментировал продление ареста Кокорину и Мамаеву
  • РИА Новости

«Люди хотят, чтобы все были в равных правах, а оперируют только категориями самого жёсткого закона. Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя», — приводит слова Уткина «Спорт Бизнес Online».

Журналист также высмеял продолжительность следствия.

«Нужно быстрее заканчивать это расследовани, а людей держат взаперти. А если их в итоге не запрут? Зачем на четыре месяца спортсменов лишили права заниматься своим делом?» — добавил Уткин.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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