Уткин прокомментировал продление ареста Кокорину и Мамаеву

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Люди хотят, чтобы все были в равных правах, а оперируют только категориями самого жёсткого закона. Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя», — приводит слова Уткина «Спорт Бизнес Online».

Журналист также высмеял продолжительность следствия.

«Нужно быстрее заканчивать это расследовани, а людей держат взаперти. А если их в итоге не запрут? Зачем на четыре месяца спортсменов лишили права заниматься своим делом?» — добавил Уткин.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.