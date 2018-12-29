Российский конькобежец Кулижников пропустит чемпионат Европы
- РИА Новости
«Павел пропустит чемпионат Европы», — цитирует Дорофеева ТАСС.
По его словам, у спортсмена всё в порядке со здоровьем.
«Мы изначально не планировали участвовать в нём, будем готовиться в Коломне к чемпионату мира на отдельных дистанциях», — сказал тренер.
Чемпионат Европы пройдёт с 11 по 13 января 2019 года.
Кулижников является двукратным чемпионом Европы и пятикратным чемпионом мира.
Ранее он показал лучший результат сезона в мире на соревнованиях в Коломне.