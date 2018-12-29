Российский конькобежец Кулижников пропустит чемпионат Европы

Тренер российского конькобежца Павла Кулижникова Дмитрий Дорофеев заявил, что спортсмен пропустит чемпионат Европы, который состоится в итальянском Коллальбо.

«Павел пропустит чемпионат Европы», — цитирует Дорофеева ТАСС.

По его словам, у спортсмена всё в порядке со здоровьем.

«Мы изначально не планировали участвовать в нём, будем готовиться в Коломне к чемпионату мира на отдельных дистанциях», — сказал тренер.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 по 13 января 2019 года.

Кулижников является двукратным чемпионом Европы и пятикратным чемпионом мира.

Ранее он показал лучший результат сезона в мире на соревнованиях в Коломне.