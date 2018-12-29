Колобков заявил о согласовании с WADA деталей передачи данных московской лаборатории
- РИА Новости
«В Министерство спорта Российской Федерации поступило письмо руководителя Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди по итогам второго визита технических экспертов WADA в Москву», — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства.
Он также поблагодарил WADA от лица ведомства за оперативное и конструктивное взаимодействие. По его словам, у сторон одинаковое видение по разрешению ситуации.
«В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории c указанием наименований конкретного оборудования. В рабочем режиме технические детали согласованы со Следственным комитетом России», — сказал министр спорта.
Он отметил, что российская сторона поддерживает позицию WADA, согласно которой в общих интересах России и всемирного агентства скорее решить все оставшиеся вопросы.
«На благо российских спортсменов и всех чистых спортсменов необходимо двигаться вперёд. На данный момент мы обсуждаем дату следующего визита», — добавил Колобков.
20 сентября WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Согласно решению, российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Во время второго визита эксперты WADA не смогли в срок закончить работу по извлечению данных московской лаборатории.
Ранее президент WADA высказался о ситуации вокруг неполучения данных московской лаборатории.