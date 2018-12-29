Колобков заявил о согласовании с WADA деталей передачи данных московской лаборатории

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что все технические детали передачи данных московской антидопинговой лаборатории согласованы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«В Министерство спорта Российской Федерации поступило письмо руководителя Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди по итогам второго визита технических экспертов WADA в Москву», — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства.

Он также поблагодарил WADA от лица ведомства за оперативное и конструктивное взаимодействие. По его словам, у сторон одинаковое видение по разрешению ситуации.

«В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории c указанием наименований конкретного оборудования. В рабочем режиме технические детали согласованы со Следственным комитетом России», — сказал министр спорта.

Он отметил, что российская сторона поддерживает позицию WADA, согласно которой в общих интересах России и всемирного агентства скорее решить все оставшиеся вопросы.

«На благо российских спортсменов и всех чистых спортсменов необходимо двигаться вперёд. На данный момент мы обсуждаем дату следующего визита», — добавил Колобков.

20 сентября WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Согласно решению, российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Во время второго визита эксперты WADA не смогли в срок закончить работу по извлечению данных московской лаборатории.

Ранее президент WADA высказался о ситуации вокруг неполучения данных московской лаборатории.